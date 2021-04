Italian Council, prende il via la X edizione

Con uno stanziamento di € 2.500.000,00 prende il via la decima edizione dell’Italian Council, il programma di supporto e promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura.

Il nuovo bando rafforza gli obiettivi, incentivando la costruzione di reti internazionali e lo sviluppo delle carriere di artisti, curatori e critici a contatto con le migliori realtà del mondo.

“A quattro anni dal primo bando, Italian Council sostiene con successo l’internazionalizzazione dell’arte contemporanea italiana. La nuova edizione affianca un ulteriore intervento ai già sperimentati strumenti per la promozione internazionale di artisti, critici e curatori: due borse, una per residenze all’estero e l’altra di ricerca, moltiplicheranno le occasioni di confronto tra i giovani talenti italiani e le migliori esperienze internazionali, sviluppando le potenziali occasioni di collaborazioni creative”, dichiara il Ministro della Cultura Dario Franceschini.

“La nuova edizione di Italian Council porta avanti il percorso di graduale riforma del programma già iniziato nel 2020 in dialogo con i principali stakeholder del contemporaneo, al fine di renderlo sempre più forte, efficace, inclusivo e in linea con gli standard internazionali. Il nuovo bando spinge con maggiore incisività verso la costruzione di network internazionali per dare maggiori possibilità ai nostri artisti, curatori e critici di essere sempre più presenti nel mondo e più aperti alle sfide di domani”, afferma il Direttore Generale Creatività Contemporanea Onofrio Cutaia.

Italian Council opera su tre ambiti di intervento, suddivisi in otto azioni:



• Lo sviluppo dei talenti introduce un’ulteriore novità rispetto alle edizioni precedenti e prevede due tipologie di borse (grant): la prima borsa è destinata a sostenere residenze di ricerca all’estero presso istituzioni accreditate, finalizzate allo sviluppo professionale di artisti, curatori e critici di tutte le età; la seconda borsa è destinata al supporto della pura ricerca artistica, critica e curatoriale in prospettiva internazionale, con particolare riguardo alle giovani generazioni e agli artisti, curatori e critici emergenti.

Scadenza il 21 giugno 2021

• La promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani sostiene da un lato le proposte di progetti di mostre monografiche presso istituzioni internazionali e dall’altro la partecipazione di artisti a manifestazioni internazionali, che possono comprendere – a titolo esemplificativo – biennali, triennali, festival o mostre collettive di alto prestigio. Novità introdotta dal bando è il contributo per eventi collaterali all’acquisizione di opere di artisti italiani da parte di musei stranieri. Potranno infine essere sostenuti progetti che coinvolgono curatori italiani invitati come guest curator di mostre o manifestazioni internazionali e progetti editoriali internazionali per valorizzare e promuove a livello internazionale la cultura visiva, l’arte e la critica d’arte italiana degli ultimi 50 anni.

Scadenza il 23 luglio 2021

• La committenza internazionale per l’incremento delle collezioni dei Musei pubblici italiani supporta progetti che prevedano la produzione di una o più opere di un artista italiano vivente o l’acquisizione di un’opera realizzata negli ultimi 50 anni nelle collezioni di musei statali, regionali, provinciali e civici italiani. Ogni progetto deve prevedere un programma di promozione internazionale e nazionale. Possono partecipare musei, istituzioni o enti non profit stranieri o partenariati costituiti da realtà italiane e straniere.

Scadenza il 31 agosto 2021

La domanda può essere presentata da musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente costituiti e qualunque altra soggetto di natura giuridica, purché senza scopo di lucro, italiane e straniere. Dove espressamente previsto dal bando, la domanda sarà direttamente presentata da artisti, curatori e critici. Le candidature potranno essere inviate, in base alle scadenze dei singoli ambiti di intervento, seguendo le indicazioni presenti nel bando e pubblicate sul sito della Direzione Generale.

• Dal 20 maggio 2021 al 21 giugno 2021, alle ore 16 (ora italiana) – per l’Ambito 3 – Sviluppo dei talenti

• Dal 22 giugno 2021 al 23 luglio 2021, alle ore 16 (ora italiana) – per l’Ambito 2 – Promozione internazionale di artisti, curatori e critici

• Dal 24 luglio 2021 al 31 agosto 2021, alle ore 16 (ora italiana) – per l’Ambito 1 – Committenza internazionale e acquisizione di opere d’arte