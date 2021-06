ITsArt, c’è la piattaforma digitale pubblica

Il patrimonio culturale italiano trova un nuovo palcoscenico per il proprio rilancio: debutta oggi infatti la nuova piattaforma digitale pubblica ITsArt. Tramite un’iscrizione gratuita, l’iniziativa consente di fruire di una serie di contenuti multimediali che spaziano dall’arte, alla musica, alla storia, alla danza e al teatro. Inizialmente, il contenitore digitale, disponibile alla consultazione in italiano e inglese, prevede 700 contenuti gratuiti e a pagamento che vengono rilasciati secondo una programmazione piuttosto serrata: fra questi figurano anche il concerto del 3 giugno con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il racconto musicale dalla Villa di Poppea.

Tra gli altri eventi in programma, da segnalare diversi concerti di cantanti e artisti di primissimo piano che hanno deciso di utilizzare la piattaforma digitale per veicolare le proprie produzioni. Non mancano percorsi culturali storici come quello offerto dal Museo Egizio. Il programma completo è disponibile sul sito Internet tramite una griglia particolarmente semplice da consultare e accessibile da qualsiasi dispositivo.

Fonte: Mic