ITsArt, la versione digitale della cultura

Si chiama ITsArt la nuova piattaforma digitale pubblica voluta dal Governo per rilanciare online la cultura a causa della pandemia da COVID-19. Promossa dal Mibact, è stata realizzata grazie al joint venture fra Cassa Depositi e Prestiti, che detiene il 51% della nuova società, e CHILI. Si tratta, in altre parole, della creazione di un palcoscenico virtuale che consentirà di promuovere spettacoli inerenti al teatro, all’opera, alla musica, al cinema, alla danza e a ogni forma d’arte, live e on-demand. Tutto ruota intorno al concetto che l’Italia rappresenti l’arte, da cui il nome, e che possa esprimere questa forte rivendicazione grazie all’uso del digitale. Tramite questa nuova piattaforma, che verrà lanciata nei primi mesi del 2021, si offrirà al pubblico un nuova modalità di fruizione multilingua per attirare le persone verso la produzione artistica nazionale e sostenere così il settore delle performing e visual arts con particolare attenzione alle realtà minori, maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19.

Fonte: Mibact