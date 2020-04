L’8 aprile webinar sul potere di ordinanza dei Sindaci in regime di emergenza

L‘Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) in collaborazione con ANCI e ANCIcomunicare ha organizzato per mercoledì 8 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00 un webinar di estrema attualità in cui si farà il punto sul delicato tema delle ordinanze adottate dagli Enti locali nella attuale situazione di emergenza, chiarendo se, in quali termini e con quali limitazioni i Sindaci, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020, possano adottare ordinanze contingibili e urgenti

Il potere di ordinanza dei Sindaci in regime di emergenza

Nel corso del webinar saranno approfonditi gli aspetti connessi alla configurazione giuridica ed ai limiti del potere di ordinanza, nonché alla titolarità “diffusa” del potere di ordinanza (stato, regioni, enti locali) sia ordinaria sia nell’ambito dell’attuale situazione emergenziale. Nella seconda parte, invece, ci si soffermerà sugli aspetti pratici che Sindaci ed amministratori locali devono affrontare nella declinazione di tale potere.

RELATORI

Maria Rosaria Di Cecca, Responsabile affari istituzionali ANCI

Marco Di Folco, Ricercatore di diritto pubblico, Università di Roma Tor vergata; professore di diritto delle autonomie territoriali, Università LUISS

Mariangela Danzì, Segretario e Direttore Generale della Città Metropolitana di Roma

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni.