La “casa delle tecnologie” di Matera parte con 6 laboratori

6 laboratori per avviare le attività della prima Casa italiana delle tecnologie emergenti: in attesa della realizzazione della sede di via Ettore Majorana, il comune ha deciso di utilizzare gli spazi del villaggio digitale di piazza San Giovanni, il cosiddetto Hub di San Rocco. Attraverso una selezione alcuni players internazionali della tecnologia e dell’innovazione potranno lavorare per trasformare l’organizzazione degli antichi vicinati contadini in vicinati digitali, al servizio del territorio e del sistema economico e sociale. “La realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti e’ un obiettivo ambizioso al quale l’amministrazione comunale sta dedicando energia e risorse, afferma il Sindaco Domenico Bennardi, il tentativo di trasformare Matera in un centro di riferimento internazionale per l’applicazione in ambito urbano delle tecnologie emergenti. Questo programma potra’ avere effetti diretti sulla comunita’, perche’ insieme alle imprese e ai centri di ricerca, nasceranno startup e, grazie al trasferimento tecnologico, potranno crescere le piccole e medie aziende”.

Fonte: Comune di Matera