La ciclopolitana di Cosenza ottiene la menzione speciale dell’Urban Award 2020

“Oggi di nuovo la città di Cosenza al TG2 Rai nella rubrica “Sì viaggiare”, come esempio positivo di città green che ci proietta in un futuro ormai prossimo. Siamo molto soddisfatti perché Cosenza ormai fa scuola”. Ha commentato così il Sindaco Mario Occhiuto il rilievo che la rubrica del Tg2 Rai “Sì viaggiare” ha dato alla ciclopolitana di Cosenza e alla menzione ottenuta all’ultima edizione dell’Urban Award 2020, patrocinato dall’ANCI.

Nel servizio la ciclopolitana di Cosenza è stata definita “una rete strutturata di percorsi ciclabili di 20 km. che garantisce spostamenti rapidi e sicuri. Il progetto è già stato quasi interamente realizzato e parte del tracciato è stato inserito nel Parco Urbano del Benessere, un’area verde di alta qualità paesaggistica ed architettonica con percorsi verdi e pedonali, piste ciclabili, orti botanici e verde attrezzato. La pandemia ha avuto un forte impatto sulla mobilità che oggi più che mai deve essere ripensata e ripianificata. L’augurio è che sempre più comuni nel nostro Paese sposino la filosofia green impegnandosi nella valorizzazione di una cultura della mobilità sostenibile che è già parte del nostro presente e che ci proietta, pedalando, in un futuro ormai prossimo”.

Rispetto a quest’ultimo aspetto, il Sindaco ha sottolineato che “si è lavorato da tempo per imprimere una svolta green ed ecosostenibile alla città e il Covid ha dato una notevole accelerazione al processo. Quel che aveva tutte le caratteristiche per imporsi come un punto di debolezza, lo abbiamo trasformato in un punto di forza, interpretando la necessità del cambiamento con una nuova idea di città che abbiamo cominciato a coltivare ripensando agli spazi e a una nuova mobilità, fondata sugli spostamenti a piedi, in bici o in monopattino. La pandemia ci ha messo di fronte all’urgenza di lavorare ed incidere sulle città, trasformandole, nella consapevolezza che sono ancora le città il luogo migliore in cui vivere”.

Fonte: Città di Cosenza