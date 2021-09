“La città dei lettori”, evento finale a Bagno a Ripoli il 10 e 11 settembre

Due giornate dedicate al libro e alla letteratura: il 10 e 11 settembre il progetto “La città dei lettori” arriva a Bagno a Ripoli (Firenze) per l’ultima tappa di un itinerario nei Comuni della Toscana. Un doppio appuntamento, in programma presso la Biblioteca Comunale (Via di Belmonte, 38), che offre l’occasione d’incontrare i protagonisti del mondo della cultura. Partita a giugno, la manifestazione ha attraversato la regione in un viaggio durato tutta l’estate e che si concluderà con ”Bagno a Ripoli dei lettori”. Tre mesi d’iniziative con oltre 100 ospiti d’eccezione e più di 60 eventi del vivo – e in sicurezza – hanno dato vita all’edizione 2021 del progetto.

”Bagno a Ripoli chiude in bellezza il percorso di questa edizione della Città dei Lettori – commentano il sindaco, Francesco Casini, e l’assessora alla Cultura, Eleonora François – allargata ad altre realtà della nostra regione. Per il nostro territorio, è una prima edizione assoluta che, per la qualità degli ospiti e della programmazione, rimanda alle intenzioni della nostra amministrazione di operare un significativo passo in avanti nelle politiche culturali. L’auspicio è che l’appuntamento di quest’anno sia il primo di una lunga serie, da estendere anche ad altri luoghi del territorio dopo la Biblioteca comunale”.