La Colletta Alimentare si fa digitale

A causa della pandemia da COVID-19 non è più possibile la creazione di assembramenti e contatti ravvicinati al di fuori dei punti vendita alimentari, pertanto ogni consumatore può partecipare virtualmente all’iniziativa donando parte della propria spesa tramite l’acquisto della speciale carta nel proprio supermercato di fiducia o direttamente online.

Tutte le carte verranno poi convertite in beni alimentari non deperibili: l’obiettivo è quello di superare le 8.100 tonnellate di beni alimentari, pari a 16.200.000 pasti, raccolti l’anno scorso. In sostanza quindi la Colletta Alimentare rimane la stessa, sostituendo agli scatoloni da riempire con gli alimenti le speciali gift card da 2, 5 e 10 euro. Le card sono disponibili alle casse dei supermercati fino al 8 dicembre e anche tramite la spesa online su Amazon ed Esselunga fino al 10 dicembre.

Fonte: SmartNation