La comunicazione pubblica migliora con i social

“Introdurremo naturalmente energie nuove nella Pa, ma non servono soltanto giovani, bisogna anche pensare in modo giovane per spingere tutta la Pubblica amministrazione a uscire da un certo arroccamento e a mettersi realmente dalla parte dei cittadini. In questo passaggio la comunicazione, soprattutto quella digitale, ha un ruolo fondamentale”. Il Ministro Fabiana Dadone ha chiuso con queste parole la diretta online dell’evento ‘La Pa a portata di smartphone: la comunicazione social ristora l’Italia’, organizzato, sotto l’egida della Funzione pubblica, dal Gruppo di lavoro per la Riforma della comunicazione pubblica e la Social media policy nazionale.

A conclusione della maratona che ha visto le testimonianze dalla prima linea di molte amministrazioni impegnate a rafforzare i loro canali social durante i mesi di pandemia, Dadone ha chiosato: “Questi nuovi strumenti di dialogo hanno un effetto di accelerazione grandissimo, perché, rispetto a un comune sito che tutte le Pa hanno, consentono una disintermediazione effettiva e permettono di poter comunicare in maniera biunivoca. La politica già lo fa – ha aggiunto la titolare di Palazzo Vidoni – e credo sia giusto lo faccia anche l’amministrazione, nell’ottica della customer satisfaction. Se vogliamo permettere alla Pa di essere l’azienda traino del sistema Italia, dobbiamo prendere per le corna il toro del cambiamento per far sì che si crei un sistema virtuoso e per rafforzare quel rapporto di fiducia reciproco che, oggi più che mai, serve tra pubblica amministrazione e cittadino”.

Fonte: Ministero per la Pa