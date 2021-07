La “fascia olivata” di Assisi-Spoleto candidata Unesco “Come Paesaggio rurale”

I Comuni di Trevi, Assisi, Spello, Foligno, Campello sul Clitunno e Spoleto, unificati nel Comitato Promotore della Fascia olivata Assisi-Spoleto, sostengono sin dal 2016 un processo di valorizzazione e sviluppo dell’area, che ha già portato nel 2018 al conseguimento di due importanti riconoscimenti: quello di ‘Paesaggio Rurale e Storico’ modellato dall’uomo nel corso di secoli, che sopravvive grazie all’uso di tecniche e metodi di coltivazione tradizionali, iscritto nel Registro dei Paesaggi rurali e storici del Mipaaf; e quello di ‘Sistema Agricolo di Importanza Mondiale’ (GIAHS – Globally Important Agricultural Heritage Systems), conferito dalla FAO. Lo scorso 29 giugno il comitato promotore ha presentato per la Fascia Olivata la richiesta di iscrizione alla Tentative List UNESCO come Paesaggio culturale e mercoledì 21 luglio alle ore 12.00 presso Palazzo Montecitorio, è prevista la conferenza stampa di presentazione, con la partecipazione del presidente Comagri, Filippo Gallinella, che sarà trasmessa in diretta anche sul canale web della Camera dei deputati.