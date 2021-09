La Giornata europea delle lingue compie 20 anni ed è un compleanno che non può che essere celebrato con una torta o una ricetta speciale, una delle iniziative lanciate per celebrare il ventennale, una gara di cucina per raccogliere i dessert di compleanno più originali. Ma questa è solo una delle molteplici iniziative organizzate per la Giornata europea delle lingue 2021 e nel nostro Paese sono oltre 50 gli eventi previsti.

A Roma, la Commissione europea organizza un’intera giornata di attività per bambine e bambini al Museo Explora. Il museo, insieme ad ambasciate, istituti culturali e associazioni, offrirà giochi e laboratori ispirati a “Il Piccolo principe”, il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, di cui il museo ospiterà una collezione di oltre 40 traduzioni in lingue diverse raccolte dai traduttori delle Rappresentanze della Commissione europea.

Sui social media è attiva già da metà settembre la campagna #EDLangs per presentare le 24 lingue ufficiali dell’UE attraverso parole specifiche legate al motto “Fai sentire la tua voce”, in linea con la Conferenza sul futuro dell’Europa: come l’espressione ‘cantare a squarciagola’, citata nel tweet pubblicato qualche giorno fa quale contributo italiano alla campagna.

Sul sito dedicato alla Giornata tante possibilità di ‘giocare’ con le lingue: viaggi linguistici, sfide linguistiche dell’agente segreto 2021 e il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle Lingue.

In occasione della Giornata europea delle lingue 2021, il Dipartimento per le Politiche Europee ha aggiunto una nuova voce nella sezione EuroParole, dedicata a termini o espressioni in lingua straniera usati in Italia dalle istituzioni e dai media, l’EuroParola per la Giornata 2021 è Election day. Il multilinguismo è uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea sin dall’inizio del processo di integrazione, la coesistenza armoniosa di molte lingue in Europa è un simbolo forte dell’aspirazione dell’UE ad “essere unita nella diversità”, uno dei fondamenti del progetto europeo.

Nell’UE, alle 24 lingue ufficiali si sommano 60 lingue regionali e minoritarie e oltre 175 lingue parlate dai migranti, qualche curiosità? Il maltese è l’unica lingua europea della famiglia afro-asiatica, Euskara (la lingua basca) è invece la lingua europea più antica, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è l’unico trattato al mondo che ha l’obiettivo di promuovere e proteggere le lingue regionali e minoritarie.