La IV Conferenza sulle “Famiglie protagoniste. Politiche per il presente e il futuro del paese”

La IV Conferenza dal titolo “Famiglie protagoniste. Politiche per il presente e il futuro del paese” è organizzato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Prevista per legge, la Conferenza rappresenta il momento di condivisione e confronto tra gli attori delle istituzioni pubbliche, delle parti sociali e della società civile, impegnati nella programmazione e attuazione delle politiche e dei servizi per le famiglie, in vista della definizione del nuovo Piano nazionale per la famiglia. L’evento è il punto di arrivo dei lavori dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, ricostituito dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, a gennaio 2020.

Per la prima volta, in vista della Conferenza nazionale, il Dipartimento ha attivato un ampio processo partecipativo, reso possibile dalla consultazione pubblica effettuata tramite la piattaforma ParteciPA, finalizzato a raccogliere contributi sulle 4 aree tematiche individuate. Le stesse saranno oggetto di confronto nel corso delle 2 giornate di lavori previste dall’evento e costituiranno i pilastri del nuovo Piano nazionale per la famiglia; all’evento è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

La partecipazione alla Conferenza è esclusivamente su invito, per maggiori informazioni, è possibile contattare la Segreteria organizzativa, scrivendo a: conferenzafamiglia2021@ega.it. I lavori saranno trasmessi in diretta video e sono aperti alla stampa, le modalità di accredito per i giornalisti, i fotografi e i cineoperatori interessati a seguire i lavori saranno comunicate successivamente.