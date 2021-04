La Liguria svela i suoi borghi in un gioco interattivo

Per attirare l’attenzione di potenziali turisti sui suoi borghi e sul loro patrimonio artistico e culturale la Liguria punta sul gioco digitale. Si chiama “Labirinti di Liguria” ed è la nuova funzione disponibile da oggi sull’app “La mia Liguria”. Con l’uso di quiz, puzzle e rebus, si cerca di stimolare la curiosità del giocatore e portarlo alla scoperta di alcuni borghi delle province di Genova e Imperia.

Il progetto è nato in partnership tra la l’Agenzia regionale di promozione turistica “In Liguria” e Fondazione Carige. “Per noi è importante ricordare ai nostri ospiti che la Liguria è qui pronta ad aspettarli e che, per ora, possono soddisfare la voglia di Liguria in modo divertente, intrigante e affascinante”, spiega il commissario dell’agenzia, Roberto Moreno. “Per chi gioca, così come per chi farà una vacanza in Liguria, si potrà scoprire tanta bellezza, spesso nascosta, e che vogliamo valorizzare al meglio, rendendola fruibile a tutti”, aggiunge l’assessore al Turismo, Gianni Berrino.