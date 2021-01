La pandemia fa bene al Web

Internet è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni e in particolare nel 2020, a seguito dell’epidemia Covid-19 e delle relative misure di distanziamento/isolamento sociale. Lo riferisce Eurostat che ha pubblicato i dati relativi agli ultimi 12 mesi a seguito di una indagine comunitaria sull’uso del Web nelle famiglie e a livello individuale. Nell’anno appena trascorso, l’87% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni nell’Unione europea ha riferito di aver utilizzato Internet nei 3 mesi precedenti. Questa percentuale variava dal 70% della Bulgaria al 99% della Danimarca. L’uso della Rete è cresciuto rapidamente nel corso degli anni: nel 2010 era al 67% e nel 2015 al 78%.

Nel 2020 Internet è stato utilizzato principalmente per inviare/ricevere e-mail (74%), per trovare informazioni su beni e servizi (69%), per la messaggistica istantanea (68%), notizie online (65%) e telefonate o video chiamate (60%). La maggioranza delle persone se n’è servito anche per operazioni bancarie (57%), per ascoltare musica (56%), per partecipare ai social network (56%) e per cercare informazioni sulla salute (55%). Inoltre nell’Ue, il 60% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni ha effettuato telefonate o videochiamate su Internet negli ultimi 3 mesi prima dell’indagine. Tra tutte le attività web, le chiamate telefoniche o video hanno registrato il maggiore aumento rispetto al 2019 (52%) e dall’inizio della raccolta dei dati (17% nel 2008).

Fonte: Eurostat