La prima assemblea nazionale di Repubblica Digitale, 3 giorni di workshop dedicati alle competenze

L’evento sarà l’occasione per condividere gli obiettivi, le azioni e i risultati della Coalizione di Repubblica Digitale, della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali e del relativo Piano Operativo. Il dibattito avviene dopo la pubblicazione del Digital Riser Report che individua Repubblica Digitale quale iniziativa chiave per l’avanzamento dell’Italia al secondo posto nel ranking tra i G7 sulle competenze digitali dei propri cittadini.

L’assemblea favorirà anche il contributo attivo della Coalizione ai lavori del Comitato Tecnico Guida anche avviando alcuni gruppi di lavoro su temi specifici e sarà la sede in cui condividere esperienze e favorire la nascita di sinergie, co-progettazioni e collaborazioni tra i membri della Coalizione, su tematiche prioritarie per lo sviluppo del Paese: il divario digitale di genere, l’inclusione digitale, le competenze digitali nei piccoli comuni, l’accesso e l’orientamento dei giovani alle professioni ICT, l’intelligenza artificiale e gli incentivi e sostegni alle imprese.