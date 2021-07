La Provincia autonoma di Trento accelera la transizione digitale

Impressionanti i numeri della transizione digitale, la pandemia ha portato a una accelerazione dei processi di digitalizzazione e, di conseguenza, sono cresciute tutte le metriche di riferimento per il percorso di transizione digitale che riguarda la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza.

Sul territorio della Provincia autonoma di Trento vengono utilizzate 172.000 tessere sanitarie come strumento di riconoscimento digitale e oltre 140.000 identità digitali SPID, di cui oltre 20.000 rilasciate dagli enti pubblici del territorio abilitati tramite un’apposita convenzione: sono 70 i Comuni trentini che erogano ai cittadini l’identità digitale tramite un accordo con Lepida.

Anche i servizi digitali a disposizione dei cittadini ed erogati dagli Enti locali della Provincia autonoma di Trento continuano a crescere con oltre 400 servizi pubblici disponibili online e oltre 1,5 milioni di accessi sul portale dei servizi territoriale nei soli primi 6 mesi del 2021.

Per dare seguito a questi numeri la Provincia autonoma di Trento ha deciso di approvare 3 provvedimenti strategici per accelerare il percorso di transizione al digitale provinciale.

Il primo è relativo al rafforzamento delle sinergie in atto a livello nazionale con l’AgID sui macro ambiti di intervento dell’Agenda digitale trentina quali l’implementazione del cloud, la cybersecurity, l’open source e le logiche di riuso del software ma anche i servizi online e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Il secondo consiste nell’attivazione di un hub locale sulle competenze digitali, sul riuso e sulle metodologie per la trasformazione digitale da inserire nella rete dei Centri di competenza tematici promossi a livello nazionale dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Hub che si classificherà come Nodo di competenza territoriale e che ha come obiettivo il supporto attivo delle strutture provinciali e degli enti del territorio nella progettazione delle iniziative coerenti con il percorso di transizione digitale e nelle azioni di sensibilizzazione sul digitale rivolte alla cittadinanza.

L’ultima misura riguarda l’aggiornamento del Piano degli investimenti relativi al sistema informativo elettronico trentino (Sinet) per l’anno in corso in modo da garantire l’evoluzione delle piattaforme e applicazioni in uso.