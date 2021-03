La provincia di Lucca rilascia direttamente le credenziali Spid

Per avvicinare il cittadino al processo di transizione digitale la Provincia di Lucca ha deciso di erogare direttamente l’identità digitale ai cittadini che ne abbiano necessità tramite il rilascio di credenziali SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Il servizio è disponibile in virtù dell’accordo fra la Provincia di Lucca e Lepida scpa, la società in-house di Regione Emilia-Romagna, che permette, in regime di convenzione, il diretto e immediato rilascio delle credenziali al cittadino affinché possa accedere velocemente e in sicurezza a tutti i principali servizi on line della Pubblica Amministrazione.

Con il termine del 28 febbraio infatti, il sistema pubblico di identità digitale è divenuto la modalità prioritaria per accedere ai servizi digitali erogati dalla PA: risulta fondamentale pertanto offrire ai cittadini il modo più semplice per utilizzarli. L’ufficio abilitato dalla Provincia di Lucca ad erogare le credenziali SPID è quello del Servizio Archivio e protocollo e URP.

Fonte: Provincia di Lucca