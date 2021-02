La Regione Abruzzo pensa a treni verdi e sostenibili per i collegamenti interni

La giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, ha messo a punto un protocollo d’intesa tra Regioni, Snam Spa e Citrams volto ad approfondire le potenzialità attuali e le conseguenti possibilità di sviluppo della tratta ferroviaria Sulmona-L’Aquila-San Sepolcro, o parti di essa, mediante la conversione al vettore idrogeno. Ciascuna parte, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa, sosterrà interamente tutti i costi e le spese generate dall’esecuzione delle attività previste, inclusi quelli del personale impiegato.

La Regione Abruzzo, nel processo di accelerazione della transizione energetica dai combustibili fossili a nuove fonti di energia, in linea con le più recenti strategie dell’Unione europea, ha avviato una serie di strategie e di azioni in tema di mobilità sostenibile con particolare attenzione all’idrogeno. A tale riguardo, sono stati avviati tavoli di lavoro informali con le università abruzzesi e player di settore a livello nazionale ed europeo, in particolare con il Citrams e la Snam spa, tavoli dai quali è emersa l’opportunità di avviare una collaborazione finalizzata a iniziative coordinate per definire criteri e modalità operative per l’individuazione e la realizzazione di progetti volti a favorire la transizione energetica dell’Abruzzo attraverso la decarbonizzazione del servizio ferroviario regionale mediante il ricorso all’idrogeno.

Fonte: Sulmona Oggi