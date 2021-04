La Regione Emilia Romagna stanzia 1,5 mln di ristori per 147 piscine pubbliche

Nell’ultima seduta, la Giunta dell’Emilia Romagna ha approvato la graduatoria del bando per il trasferimento dei fondi relativi a 147 piscine comunali inattive o soggette a restrizioni a causa del Covid. I ristori ammontano a 1,5 milioni di euro che la delibera destina a 117 Comuni assegnati ai gestori degli impianti, in gran parte soggetti privati e associazioni o gli stessi enti locali che in questo periodo hanno dovuto sostenere le spese di gestione delle piscine.

Avviato l´iter per l´impegno finanziario a favore di ciascun beneficiario e per quanto riguarda i contributi per provincia, in quella di Bologna sono stati assegnati alle piscine di 23 Comuni 364 mila euro, a Forlì-Cesena 122 mila euro (11 Comuni), a Ferrara 97 mila euro (5 Comuni), a Modena 194 mila euro (16 Comuni), a Piacenza 190 mila euro (19 Comuni), a Parma 199 mila euro (14 Comuni), a Ravenna 100 mila euro (9 Comuni), a Reggio Emilia 179 mila euro (14 Comuni) e a Rimini 57 mila euro (6 Comuni). “Queste chiusure hanno creato una situazione critica non solo per il blocco dei servizi agli utenti – afferma Stefano Bonaccini, Presidente della Regione – ma anche per le esposizioni finanziarie che i gestori hanno dovuto sopportare a fronte di spese necessarie per garantire il buon funzionamento degli impianti; il nostro impegno per lo sport non si ferma alla stagione di grandi eventi in Emilia-Romagna, lavoriamo perché la pratica sportiva sia un diritto per tutti”.