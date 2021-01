La Regione Lazio presenta un progetto di autoimprenditorialità per donne vittime di violenza

Il progetto “Scelgo di Essere. Libera!” è stato presentato nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Lazio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Questa azione di innovazione sociale vuole affiancare i Centri antiviolenza nella costruzione di percorsi di autonomia rivolti alle donne vittime di violenza, sostenendo in particolare lo sviluppo di progetti di autoimprenditorialità. La call resterà aperta fino al 18 gennaio. L’obiettivo è stimolare le partecipanti ad intraprendere percorsi di empowerment, sia in forma singola che associata, la call è rivolta a 60 donne che abbiano un’idea di impresa in forma singola o in team, e che siano in fuoriuscita dalla violenza con il sostegno dei servizi della rete regionale. Il percorso del laboratorio di impresa avrà una durata di 40 ore e si articolerà in 4 moduli complementari di supporto all’acquisizione di competenze utili per la crescita personale e lavorativa: laboratorio delle idee di impresa (costruzione del gruppo, verifica delle idee, business model canvas);

pianificazione professionale (processi di gestione aziendale, pianificazione strategica, marketing digitale, tecniche di Pitch); fonti di finanziamento (forme di finanziamento di impresa); project work (tecniche di pitch applicate ai progetti).

Il laboratorio si concluderà con un evento nel quale verranno presentati i progetti finali, previsti 8 premi del valore di euro 1.000 per i progetti più solidi che si costituiranno in impresa entro 6 mesi dalla presentazione. Partner del progetto è Global Thinking Foundation, fondazione no profit che opera in favore dell’empowerment delle donne e che supporta la parità di genere, grazie a iniziative volte all’inclusione economico-finanziaria.

Fonte: Regione Lazio