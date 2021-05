La Regione Puglia investe sulle competenze digitali della PA

La Regione Puglia è impegnata a rafforzare le competenze digitali nelle Pubbliche Amministrazioni del territorio avviando il programma formativo “Competenze in campo”. Si tratta di un’iniziativa che punta a migliorare le conoscenze in ambito digitale dei dipendenti pubblici delle amministrazioni locali pugliesi ed è incardinata nell’ambito del progetto “Competenze digitali per la PA” realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tramite il potenziamento degli strumenti di azione del settore pubblico locale, con particolare interesse per le modalità che consentano l’esercizio dei diritti di democrazia digitale da parte delle persone, Regione Puglia intende innovare l’organizzazione regionale e restituire ai cittadini maggiore efficienza nei servizi e migliori opportunità.

Fra gli strumenti messi in campo c’è l’assemblea virtuale, una piattaforma nata per la gestione da remoto delle Sedute Istituzionali regionali rendendole equivalenti rispetto alle sessioni in presenza. Ma la vera chiave di volta nel processo di trasformazione digitale locale risiede nella formazione dei dipendenti dei Comuni del territorio, fornendo a chi lavora per il settore pubblico gli strumenti e le conoscenze indispensabili per l’erogazione di servizi sempre più efficienti. Come? Motivando il personale e migliorando la qualità del servizio reso alla cittadinanza. Il progetto formativo prevede, pertanto, un articolato programma d’interventi che verranno presentati gradualmente nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: Regione Puglia