La Regione Veneto e Vicenza valorizzano botteghe e attività storiche

“La promozione, tutela, salvaguardia e valorizzazione dei locali storici del Comune di Vicenza è fondamentale, dichiara l’assessore alle attività produttive, Silvio Giovine. Per questo è possibile richiedere il riconoscimento di bottega o attività storica per l’ottenimento del quale sono necessari alcuni requisiti: le botteghe devono avere degli elementi d’arredo “storici” mentre le attività devono essere svolte con continuità da oltre 40 anni. Anche la Regione intende valorizzare locali e attività storiche con la possibilità di fare richiesta per essere inseriti in un “Elenco regionale dei luoghi storici del commercio” che offre l’opportunità di partecipare a bandi di finanziamento”.

L’iscrizione all’elenco della Regione può essere richiesta dalle attività commerciali con valore storico o artistico e dalle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i mercati su aree pubbliche, le attività artigianali con attività di vendita, farmacie, alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (delibera di giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014), devono possedere i requisiti previsti, tra cui l’apertura al pubblico da almeno 40 anni, per maggiori approfondimenti http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici

Le domande potranno essere presentate dal titolare o dal gestore dell’attività o dal proprietario dei beni di interesse storico o artistico nei quali si svolge l’attività, dall’1 al 30 aprile 2021, direttamente alla Regione Veneto inviando via per all’indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it la modulistica compilata pubblicata nel sito www.regione.veneto.it (percorsi/attività/commercio/sistema commerciale).

Il Comune assegna il riconoscimento di bottega o attività storica agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle imprese artigiane se sussistono alcune condizioni: la stessa attività con la medesima merceologia deve essere stata svolta per più di 35 anni, nel caso di esercizi commerciali e pubblici esercizi per più di 40 anni. Mentre per quanto riguarda le botteghe storiche, le attività devono svolgersi nello stesso locale con superficie aperta al pubblico non superiore a 250 mq.; i locali devono presentare elementi di pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale o storico e sono considerate attività storiche gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le imprese artigiane svolte con continuità per oltre 40 anni in locali diversi.

Botteghe storiche vengono considerate quelle in cui permangono le caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno. Nelle botteghe sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell’esercizio se conforme allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzare in base ad un progetto approvato dal Comune. Lo stato di bottega storica e di attività storica viene riconosciuto con attestato rilasciato dall’amministrazione comunale, sentito il parere della commissione appositamente istituita dal Comune, su specifica domanda del titolare dell’esercizio. Dal 2002 al 2019 a Vicenza sono state riconosciute 38 botteghe e 36 attività storiche.

Fonte: Comune di Vicenza