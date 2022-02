La rete Comuni Ciclabili-FIAB cresce con 156 territori, scadenza 31 marzo per candidarsi

E’ giunta alla V edizione, l’iniziativa FIAB-ComuniCiclabili il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta il grado di ciclabilità dei territori e accompagna le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly, e che quest’anno apre il 2022 con 5 new entry per un totale di 156 territori italiani in rete.

L’edizione 2022 di ComuniCiclabili non si esaurisce con questo riconoscimento, i territori che desiderano aderire hanno tempo fino al 31 marzo per candidarsi secondo le modalità riportate sul sito www.comuniciclabili.it e per ricevere la bandiera gialla prima dell’estate.

Tra i comuni che hanno ricevuto il riconoscimento spicca L’Aquila (ottavo capoluogo regionale a entrare in ComuniCiclabili) con un punteggio di 2 bike smile “grazie, si legge nel giudizio che accompagna il riconoscimento, all’azione di governance a tutto campo che include il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), il Biciplan, l’ufficio biciclette, gli incentivi comunali alle e-bike e il mobility management che ingloba i piani di spostamento casa-lavoro del comune e di diverse aziende. Tutte scelte che, in futuro, avranno ricadute positive anche sulle infrastrutture per la mobilità ciclistica al momento ancora carenti”.

Le altre nuove adesioni riguardano Campo San Martino (PD): 2 bike smile; Fossalta di Piave (VE): 2 bike smile; Montereale Valcellina (PN): 3 bike smile; Porto San Giorgio (FM): 1 bike smile.