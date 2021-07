La Rete dei Cammini del Friuli Venezia Giulia avrà un nuovo Registro digitale

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la costituzione del registro digitale della rete dei cammini presenti in regione: i Cammini sono percorsi di carattere religioso tracciati dai pellegrini, in antichità, per raggiungere luoghi di culto.

Un passo avanti per la valorizzazione delle potenzialità turistiche derivanti dallo sviluppo rete dei cammini che possono essere mappati e proposti al grande pubblico arricchiti di informazioni relative al territorio nel quale sono inseriti.

Il registro digitale, che assume l’acronimo di RCFVG, verrà affidato all’aggiornamento di Promo Turismo Fvg che provvederà poi a pubblicarlo sul sito Regione oltre che sul proprio sito istituzionale.

Il censimento dei percorsi tiene conto di tutte le tratte di interesse regionale, interregionale e transnazionale: i gestori dei cammini saranno gli enti locali, gli enti religiosi, i Consorzi di gestione costituiti su base volontaria, gli enti parco regionali e nazionali e le pro loco.

I gestori devono assicurare la vigilanza e la manutenzione del percorso, la sua georeferenziazione, la descrizione di ogni tappa e il costante aggiornamento online dei dati di riferimento.

Per inoltrare le domande di riconoscimento di ciascun cammino occorre contattare Promo Turismo Fvg che provvede all’iscrizione al registro digitale dopo aver verificato la rispondenza ai criteri previsti fra cui la disponibilità di segnaletica idonea e di tappe di supporto al camminatore come bagni pubblici, fontane, alloggi e ristorazioni accessibili.

“La valorizzazione delle potenzialità di carattere turistico che possono derivare dallo sviluppo della rete dei Cammini, i percorsi di carattere religioso che venivano anticamente tracciati dai pellegrini nel raggiungere riconosciuti luoghi del culto, sarà concretizzata attraverso le nuove procedure per il loro riconoscimento che la Giunta regionale ha approvato in via definitiva. La decisione dell’esecutivo ha a che fare con i cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, da iscrivere nel registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia che si andrà a costituire”.

Lo rende noto l’Assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha proposto alla giunta il provvedimento attraverso il quale sarà possibile costituire tale Registro (RCFVG) in formato digitale.