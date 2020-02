La Sardegna scommette sul fotovoltaico grazie all’Eni

A Porto Torres è stato inaugurato il nuovo parco fotovoltaico con capacità di 31 MW, realizzato da Eni New Energy su aree di Eni Rewind, società ambientale di Eni, incluse nel Sito di Interesse Nazionale. Tali aree sono state valutate idonee al riutilizzo e alla conseguente installazione del parco fotovoltaico, previo avallo degli Enti di riferimento e nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente. La produzione annua attesa dell’impianto sarà di 50 GWh, di cui circa il 70% sarà autoconsumata dalle utenze connesse alla rete di Versalis. L’impianto, attualmente il più grande realizzato nell’ambito del Progetto Italia avviato da Eni nel 2016, si affianca a quello di Assemini (Cagliari), situato sempre su aree riqualificate da Eni Rewind.

Esteso su tutto il territorio nazionale, il Progetto Italia ha come obiettivo la riqualifica e il riutilizzo di aree industriali proprie per la realizzazione d’impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la strategia di transizione energetica adottata da Eni e con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Con questo ultimo parco è stato raggiunto un traguardo fondamentale per la crescita delle energie rinnovabili di Eni, portando la capacità fotovoltaica installata a oltre 80 MW su 13 impianti presenti in cinque Regioni. Un ulteriore valore aggiunto del progetto si avrà con la realizzazione di diverse opere di compensazione, comprensive d’interventi di natura energetica e ambientale, che interesseranno il territorio comunale di Porto Torres, tra cui l’illuminazione del Borgo di Cala d’Oliva sull’Isola dell’Asinara.