La Ue lancia una consultazione pubblica sulla nuova strategia per il suolo

Lo scorso 5 novembre, la Commissione Europea ha lanciato la Roadmap dell’Iniziativa dal titolo “New Soil Strategy – healthy soil for a healthy life”, la nuova Strategia Europea per la protezione del suolo – Suolo sano per una vita sana. Un’iniziativa che nasce per ribadire come la salute del suolo è essenziale per conseguire gli obiettivi in materia di clima e biodiversità del Green Deal europeo. La roadmap è stata lanciata nel quadro della “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030” e ha lo scopo di aggiornare l’attuale “Strategia tematica per la protezione del suolo” per affrontare anche le tematiche del degrado del suolo e della salvaguardia delle risorse della terra. Il 2 febbraio 2021 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica on- line sullo sviluppo di una nuova Strategia dell’UE per il suolo.

L’obiettivo della nuova strategia dell’UE per il suolo sarà quello di affrontare le questioni relative al suolo in maniera organica e contribuire così a raggiungere la neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030, uno degli obiettivi principali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) della Agenda 2030. La strategia prenderà in considerazione sfide quali: l’identificazione dei siti contaminati, il ripristino dei suoli degradati, la definizione delle condizioni di buono stato ecologico e il miglioramento del monitoraggio della qualità del suolo. Inoltre, la strategia terrà conto degli impegni internazionali dell’UE, contribuendo a formare la posizione dell’UE per i prossimi negoziati globali sulla biodiversità alla COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite per la diversità biologica (CBD).

Le azioni relative al suolo e al territorio sono prioritarie anche nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), del “Global Soil Partnership”della FAO e più in generale nell’azione esterna dell’UE e della cooperazione allo sviluppo. Attraverso questa consultazione pubblica, la Commissione invita i cittadini e le organizzazioni a contribuire alla preparazione della nuova strategia dell’UE per il suolo e a condividere le loro opinioni su potenziali obiettivi e azioni.

La consultazione resterà aperta per 12 settimane fino al 27 aprile 2021.

Fonte: Mattm