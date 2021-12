L’Agenzia Coesione al lavoro con Anci e Unioncamere

“La riforma delle Zes ha poi trovato completamento con il DL ‘Recovery’, con cui abbiamo introdotto lo ‘Sportello unico digitale’, unica interfaccia digitale degli investitori con il Commissario e la Pa. L’Agenzia per la Coesione territoriale, in collaborazione con Anci e con Unioncamere, è già al lavoro per rendere operativo lo Sportello in pochi mesi”. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, in audizione alla Commissione Politiche Ue del Senato sullo stato di attuazione del Pnrr con riferimento agli impegni per il Mezzogiorno.

“Abbiamo previsto che le domande di autorizzazione unica all’insediamento di attività produttive in area Zes siano presentate ai Suap territorialmente competenti. Infine, abbiamo concluso con il Mims il lavoro sul decreto di riparto dei 630 milioni assegnati dal Pnrr per la realizzazione di un primo piano di infrastrutturazione delle Zes”, ha spiegato Carfagna. “Il decreto verrà approvato con tutta probabilità domani in conferenza Stato-Regioni, e contiamo di poter avviare subito i primi cantieri”, ha aggiunto.