L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente tocca quota 6.000

Il 12 maggio 2020, con il subentro del Comune di Cefalù in provincia di Palermo, è stata raggiunta la soglia dei 6.000 Comuni presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR. Ne dà conto un comunicato di Sogei, la Società Generale d’Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che declina i numeri complessivi in oltre il 75% dei Comuni italiani, per una popolazione di oltre 49 milioni di persone interessate, su una popolazione di poco più di 60 milioni (dato ISTAT al gennaio 2019).

Sogei, nella realizzazione di questo importante progetto strategico, opera costantemente in collaborazione con il Ministero dell’Interno supportato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, Agid e Associazione Nazionale Uffici di Stato Civile e Anagrafe – ANUSCA, con i Comuni e le molte software house locali.