Il Segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, ha scritto una lettera indirizzata al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in relazione al Decreto attuativo ex art. 10 comma 5 legge n. 120/2020 sulla questione delle strutture amovibili senza autorizzazione paesaggistiche e delle sovraintendenze.

Fonte: Anci