L’Aquila, 6,5 milioni a fondo perduto per le aziende del territorio colpite dalla pandemia

Ad annunciarlo, dopo il via libera del Cipe arrivato nella giornata da ieri, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il sindaco di Navelli, e rappresentante dell’area omogena numero 6, Paolo Federico.

“Trova compimento una battaglia iniziata nel maggio del 2019, in cui chiesi al Mise una ricognizione delle risorse residue della delibera Cipe 135 del 2012 del programma ReStart. Avuto contezza delle economie disponibili è iniziato un percorso amministrativo che si è concluso con la seduta di ieri. Si tratta di somme a fondo perduto con cui si intende sostenere tutte quelle attività imprenditoriali, ma anche culturali in difficoltà a causa del Covid-19, sia durante la fase di lockdown, sia in questa seconda ondata. Dopo la pubblicazione della delibera sulla G.U. seguirà il bando che Invitalia gestirà per conto del ministero”.

Le risorse, che saranno erogate in anticipazione per poi essere rendicontate entro 180 giorni dalla data di assegnazione, saranno così ripartite : 4,550 milioni per il territorio del Comune dell’Aquila, 70% della dotazione, per un contributo massimo di 8000 euro ed i restanti 1,950 milioni per i centri del cratere, 30%, con cui sarà possibile accedere a finanziamenti fino a 5000 euro, le somme andranno a coprire le spese correnti sostenute dalle aziende. Il sindaco Federico ha ricordato che “quando i territori fanno squadra si ottengono risultati. Grazie a questo bando sarà possibile dare una boccata d’ossigeno a circa 400 aziende del cratere sismico 2009”.

“La possibilità di ricorrere a poteri commissariali per l’edilizia scolastica ha dato la possibilità di recuperare il tempo perduto. Abbiamo ottenuto un’anticipazione delle somme per la programmazione 2021 per procedere con gli appalti in diversi istituti scolastici, per complessivi 7,8 milioni di euro” ha sottolineato il sindaco Biondi che ha ricordato come sia arrivato il via libera anche allo stanziamento di somme a copertura della cosiddetta assistenza tecnica, per il funzionamento di uffici e strutture deputate a sovrintendere processi di ricostruzione post sisma 2009. A seguire il video della conferenza stampa https://www.youtube.com/watch?v=iY0CV6pYT0g

Fonte: comune dell’Aquila