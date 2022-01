L’ASST Valle Olona sperimenta una nuova piattaforma digitale per l’accesso ai servizi

Grazie all’introduzione di una nuova piattaforma digitale raggiungibile dal link, https://teknecloud.it/SIOC-ASSTVALLEOLONA/; l’ASST Valle Olona consente ai cittadini di richiedere online svariati servizi:

Nuova iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per neonati o soggetti immigrati (cittadini italiani e stranieri)

Rinnovo o iscrizione temporanea al Servizio Sanitario Regionale

Rinnovo iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per Cittadini Stranieri

Revoca Medico/Pediatra

Cambio Medico/Pediatra

Scelta in Deroga

Richiesta di Esenzione per Patologia, Invalidità e Reddito

Richiesta Duplicato Tessera Sanitaria

Per poter inserire nella piattaforma la richiesta è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica personale e i documenti necessari per ogni tipologia di servizio. La richiesta, una volta inserita, sarà gestita da un operatore che, in caso di necessità, potrà contattare l’interessato telefonicamente o per e-mail. Resta comunque attivo anche il portale regionale https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/, sul quale è possibile svolgere in autonomia altre operazioni in tempo reale, accedendo al servizio con le proprie credenziali SPID (identità digitale), CIE (carta identità elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi-Tessera Sanitaria).