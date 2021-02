Latina, “Il Bilancio del Comune spiegato ai Cittadini”

Con questo strumento si cerca di accompagnare il cittadino alla scoperta del bilancio, che effettivamente riguarda la quotidianità di tutti coloro che vivono a Latina rispondendo in modo semplice a domande dirette come “Che cosa è il Bilancio comunale?”, “Come si legge?” e “Come si arriva alla sua approvazione?”.

Nell’introduzione, il Sindaco Damiano Coletta scrive: “Questo opuscolo nella sua semplicità contribuisce ad abbattere il muro della inconsapevolezza e della non conoscenza di un mezzo tanto ostico ai più quanto fondamentale per l’Amministrazione comunale, il bilancio. È stato scritto per costruire un ponte tra l’Amministrazione e ogni cittadino desideroso di conoscere”.

“Per partecipare, osserva l’Assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti, occorre conoscere, e l’Amministrazione si deve avvalere del contributo di tutti per costruire ogni giorno una città per tutti”.

Fonte: comune di Latina