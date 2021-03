Lavori usuranti: entro il 1° maggio 2021 le domande per la pensione

Con il Messaggio n. 1169 del 19 marzo 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (cosiddetti “lavori usuranti”), di cui al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il provvedimento, mediante dettagliate tabelle, indica i requisiti specifici per l’accesso al beneficio in relazione ai seguenti destinatari:

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

– lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;

– conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

– lavoratori notturni a turni;

– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Quanto al regime delle decorrenze, l’Istituto precisa che la presentazione della domanda oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

– 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

– 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

– 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali