Lavoro agile, le raccomandazioni di Agid per la sicurezza

Covid-19 è ormai un’emergenza nazionale e globale. L’unica difesa al momento è la distanza sociale. Questa drastica misura costringe esercizi commerciali, aziende e uffici pubblici a implementare rapidamente il lavoro agile per i loro dipendenti, che dovranno operare da casa grazie agli strumenti digitali di cui dispongano, adottando così su larga scala questa modalità innovativa. Non sempre le persone e le strutture sono preparate. Di conseguenza, al fine di garantire la massima efficienza e sicurezza del lavoro agile e sulla base delle indicazioni della circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017, Cert-PA di AgID ha elaborato11 raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici. Obiettivo, aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet. L’iniziativa è finalizzata a contrastare eventuali attacchi informatici propiziando comportamenti responsabili, anche quando si utilizzino dotazioni personali.

Le 11 raccomandazioni di AgID per uno Smart working sicuro

– Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione

– Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto

– Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo

– Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati

– Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione

– Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali

– Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro

– Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette

– Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette

– Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)

– Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.