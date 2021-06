Lazio, corsa a digitalizzare 254 piccoli Comuni

La pandemia è stato “l’attore potentissimo di questo cambiamento, ma ha anche dimostrato la fragilità di un sistema di lavoro che adesso deve avere la resilienza di accompagnare questa tumultuosa fase di cambiamento”. Lo ha dichiarato Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale del Lazio. “Lo smartworking- ha sottolineato- rappresenta una grande leva per la trasformazione digitale e lo sviluppo delle conoscenze digitali di tutto il nostro Sistema Paese e, a cascata, dei nostri territori, soprattutto di quelle aree più disagiate che hanno ancora una connessione e una strumentazione carenti. A tale proposito ricordo che sono circa 50 miliardi di euro i fondi per la digitalizzazione previsti dal PNRR. Proprio per gli ambiziosi obiettivi fissati dal Piano, la Regione Lazio si è impegnata a contribuire a completare il processo di attivazione della Banda Ultra Larga, oggetto della mia prima delibera che ha esteso il bonus per le famiglie meno abbienti a tutto il territorio regionale, seguita da quella sull’accordo per la digitalizzazione di 254 piccoli Comuni, che entro fine giugno vedrà una seconda delibera. Entro il 2021, invece, adotteremo la nuova Agenda Digitale della Regione Lazio 2021-2027, in cui verranno definiti i contenuti programmatici di tutte le azioni che verranno avviate nei prossimi anni. Una roadmap per la digitalizzazione che va anche a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita, visto che con lo smart smart workingworking si riducono le emissioni inquinanti legate agli spostamenti casa-lavoro. La pandemia è stata l’attore potentissimo di questo cambiamento, ma ha anche dimostrato la fragilità di un sistema di lavoro che adesso devo avere la resilienza di accompagnare questa tumultuosa fase di cambiamento”. Lo ha dichiarato Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale del Lazio.