Lazio, il certificato del vaccino anti Covid scaricabile da febbraio con lo Spid

Da metà febbraio i cittadini del Lazio potranno scaricare un certificato per l’avvenuta vaccinazione anti-Covid. Nel frattempo, il personale della Regione Lazio è al lavoro per implementare il sistema che dovrebbe garantire fra poche settimane questo servizio. Come aveva già annunciato recentemente l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il patentino potrà essere scaricato dal sito dell’anagrafe vaccinale attraverso lo Spid, l’identità elettronica. Sarà possibile anche accedere con la registrazione al sito di Salute Lazio tramite la procedura classica.

Fonte: Regione Lazio