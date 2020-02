Lazio: nuove misure per lo sviluppo urbano e la tutela ambientale

Provvedimento multilivello della Regione Lazio per un più efficace governo del territorio. Il Consiglio ha approvato la proposta di legge n. 194 sul collegato al bilancio relativa alle “Misure per lo sviluppo economico,l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”. Previsti interventi in diversi ambiti, dal paesaggio e dall’urbanistica, alla cultura e allo sport, fino ai servizi alla persona e a interventi per la crescita e per ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti locali, con un pacchetto di norme volte a contrastare l’emergenza abitativa. Di seguito le principali misure approvate:

PAESAGGIO E URBANISTICA

Maggiore trasparenza e semplificazione amministrativa per favorire lo snellimento delle procedure in materia urbanistica. Introdotte modifiche sul controllo degli abusi edilizi e le sanzioni pecuniarie, sui poteri sostitutivi e la nomina dei commissari ad acta. Previste semplificazioni anche sui procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica e varianti urbanistiche, insieme all’istituzione di un fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi di edilizia agevolata. In particolare, la Regione stanzierà 4 milioni di euro per i prossimi due anni a titolo di anticipazione per le società di costruzione, cooperative edilizie e consorzi, con l’obiettivo di completare gli interventi programmati e soddisfare le esigenze dei cittadini per la realizzazione e consegna degli alloggi previsti.

COMUNITÀ ENERGETICHE

Istituite le comunità energetiche, senza finalità di lucro su iniziativa di Comuni o di Unioni di Comuni, mediante l’adozione di uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati.

BENI DEMANIALI E NON DEMANIALI

Previsto un riordino anche sui procedimenti amministrativi relativi alle concessioni sui beni demaniali e non demaniali regionali con l’obiettivo di concentrare i procedimenti e le competenze e rafforzare la delega ai Comuni per le funzioni amministrative sull’utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo e quelle relative alla gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali. Si prevede che i luoghi di culto utilizzati da più di 50 anni dalle diocesi o dalle parrocchie civilmente riconosciute, previa richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione, alle medesime parrocchie o diocesi.