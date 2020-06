Lazio, per i piccoli Comuni bonus bici a 150 euro

“La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro per finanziare voucher destinati all’acquisto di biciclette normali e a pedalata assistita per i cittadini dei Comuni al di sotto dei 50mila abitanti. Questa misura è stata pensata per i Comuni più piccoli del Lazio che non possono usufruire del bonus governativo riservato ai Comuni sopra i 50mila abitanti. A differenza degli anni passati, nella delibera sono inclusi anche i non possessori di abbonamenti metrebus. L’unico requisito richiesto per accedere al voucher è quello di avere un reddito ISEE 2019 inferiore a 25mila euro. In questo modo si aiutano le fasce più deboli e si favorisce la mobilità alternativa su tutto il territorio regionale”. Lo comunica l’Assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.