Le best practices 2021 di Legambiente: Cagliari innaffia i parchi con le acque reflue recuperate

Investiti 5 milioni di euro per recuperare le acque reflue separate e innaffiare i parchi pubblici, la scelta etica ed economica di riutilizzare le acque è alla base del progetto del Comune di Cagliari, partito nel marzo 2019 è in procinto di concludersi a fine 2021 fortemente sostenuto dal sindaco Paolo Truzzu.

Sono oltre 40, i milioni di metri cubi di acque reflue separate che saranno recuperati, invece che dispersi in mare, e riutilizzati per irrigare i parchi pubblici risparmiando COSì l’utilizzo dell’acqua potabile. Il tutto è stato realizzato attraverso una rete idrica di 20 chilometri che parte dal depuratore di Is Arenas, all’interno del parco di Molentargius e porta circa 800 mila metri cubi d’acqua per irrigare gli oltre 123 ettari di verde pubblico dei vari parchi della città, compreso il nuovo parco degli Anelli a Sant’Elia.

Il Comune di Cagliari si occupa della gestione e del miglioramento della rete idrica mentre Abbanoa si è fatta carico di ammodernare l’impianto di Is Arenas per la depurazione terziaria. Ma non solo, sugli stradelli di ispezione delle tubazioni sarà realizzata una pista ciclabile di 1 km che permetterà di completare la pista ciclabile in sede protetta che dal centro di Monserrato conduce al centro di Cagliari (via Roma) ed inserirlo organicamente nella Ciclovia della Sardegna. Info: comunecagliarinews.it