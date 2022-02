Le indennità per gli amministratori locali: le novità della Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, in una misura percentuale, rispetto al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, e proporzionata alla dimensione demografica dell’Ente.

A grande richiesta, al fine di offrire un approfondimento sulle nuove indicazioni normative in materia di calcolo delle indennità di funzione per gli amministratori locali, Anci Digitale propone una seconda edizione del webinar tenuto lo scorso 3 febbraio. L’edizione in programma il 24 febbraio è aperta a tutti gli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

Con l’occasione sarà dedicato un breve spazio all’illustrazione di Anci Risponde, il Servizio che da oltre 30 anni assicura il supporto tecnico e giuridico-amministrativo sui temi di interesse ad amministratori, funzionari e operatori degli enti locali, con risposte a quesiti di carattere operativo sottoposti dagli abbonati ai nostri esperti, tutti di provata esperienza maturata nel settore.

