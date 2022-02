Le indennità per gli amministratori locali: le novità della Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, in una misura percentuale, rispetto al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, e proporzionata alla dimensione demografica dell’Ente.

Per raccogliere e soddisfare i bisogni degli Amministratori locali, adempiendo alla propria mission di supporto per i Comuni, Anci Digitale S.p.A., società in house di ANCI e di ACI Informatica, ha organizzato in collaborazione con l’Anci Abruzzo, l’Anci Umbria e l’Anci Piemonte un webinar gratuito, che si terrà giovedì 3 febbraio 2022, focalizzato sulle nuove indicazioni normative, per offrire una guida per la corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Con l’occasione sarà dedicato un breve spazio all’illustrazione di Anci Risponde, il Servizio che da oltre 30 anni assicura il supporto tecnico e giuridico-amministrativo sui temi di interesse ad amministratori, funzionari e operatori degli enti locali, con risposte a quesiti di carattere operativo sottoposti dagli abbonati ai nostri esperti, tutti di provata esperienza maturata nel settore.

La partecipazione al webinar, che si inserisce nel solco di una nuova sinergia avviata con le Anci Regionali, è riservata esclusivamente agli enti locali delle regioni Abruzzo, Piemonte e Umbria.

PROGRAMMA – giovedì 3 febbraio 2022

ore 10.00 SALUTI AI PARTECIPANTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

ore 10.05 Amedeo Scarsella, Segretario Generale fascia A ed esperto Anci Risponde

– Le indennità degli amministratori locali: principi generali e disciplina normativa

– La misura delle nuove indennità previste dall’articolo 1, commi 583-587, della Legge di Bilancio 2022

– Il rapporto tra il D.M. n. 119/2000 e le disposizioni della Legge di bilancio 2022

– Esempi di calcolo delle nuove indennità per gli Amministratori locali

– La decorrenza degli incrementi e la competenza ad adottare gli atti amministrativi

– Il contributo statale per l’incremento delle indennità

– La prima nota di commento ANCI

ore 10.35 Marcella Centra, Redazione Anci Risponde, Anci Digitale S.p.A.

Il Servizio Anci Risponde: modalità di fruizione e consultazione della banca dati

ore 10.40 DOMANDE e RISPOSTE

ore 10.50 CONCLUSIONE DEI LAVORI