Le misure di prevenzione durante il periodo festivo

Per salvaguardare la salute degli italiani, il Consiglio dei Ministri ha varato nuove regole più restrittive per contenere i contagi dal virus Covid-19 durante le festività di Natale e di fine anno. Le nuove disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus introducono alcune restrizioni a determinate attività economiche.

Per garantire un sostegno a quelle maggiormente interessate dalle misure restrittive è stato previsto lo stanziamento di complessivi 645 milioni di euro, di cui 455 milioni già nel 2020, per una nuova tranche di contributi a fondo perduto automatici. Il contributo è pari al 100% di quanto ricevuto con il Decreto Rilancio, ed è destinato a diverse attività, fra le quali quelle di ristorazione, bar, mense, catering per eventi, gelaterie e pasticcerie. Per renderne quanto più possibile veloce l’erogazione, il nuovo contributo verrà accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato corrisposto il precedente ristoro.

Fonte: Mef