L’ incontro online dedicato alla scuola è promosso dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione, attraverso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale d’istruzione, in collaborazione con l’Associazione Rondine Cittadella della Pace.

Durante l’iniziativa, dal titolo “Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali”, si discuterà del ruolo della scuola di fronte alle sfide che la vedono coinvolta: dall’impatto dell’emergenza sanitaria, alla capacità di preparare i giovani al mondo del lavoro e, ancor più, di formare nuovi cittadini locali e globali. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del Vice Direttore Generale UNESCO, Stefania Giannini, del Fondatore e Presidente di Rondine Cittadelle della Pace, Franco Vaccari.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione (https://www.youtube.com/watch?v=zrxgGWl_dzk).