Legambiente Advisor promuove il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, candidature entro il 15 dicembre 2020

Il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, nato a seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio da parte di 39 stati membri mira a premiare iniziative concrete ed esemplari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica nel territorio. Il nostro Paese è ricco di affascinanti paesaggi in cui patrimonio ambientale, culturale e storico si fondono e vanno a tutti i costi preservati e valorizzati, Legambiente Advisor, forte di questa convinzione, invita tutti alla condivisione dell’evento.

Il Premio può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee, alla selezione possono partecipare Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici, fondazioni o soggetti associativi senza fine di lucro singolarmente o in associazione. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio. Per le informazioni e il bando https://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/

Segreteria tecnica: Tel. 06/6785815 dalle 9.30 alle 18.00; premio paesaggio@beniculturali.it, pagina di Facebook @premiodelpaesaggio e sui canali social.

Fonte: Legambiente