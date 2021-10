Legambiente, il 5 ottobre la III edizione del Forum dell’Acqua

Una giornata di confronto serrato e costruttivo tra le più autorevoli realtà del settore e le istituzioni per delineare una strategia per la transizione ecologica sul tema acqua.

Il 5 ottobre 2021, la III edizione del Forum Acqua organizzato da Legambiente, sarà l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di una gestione equa, razionale e sostenibile di questa risorsa preziosa e fondamentale per la vita. Partendo dal ruolo sempre più importante che l’Economia Circolare potrà assumere per lo sviluppo sostenibile di intere filiere e settori produttivi, la discussione si svilupperà partendo da 3 aree tematiche principali: corretta gestione, depurazione e riutilizzo, innovazione cicli industriali; un approccio “circolare” per rendere più competitiva e meno impattante l’intera filiera.

Prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile (9 miliardi di metri cubi all’anno, 25 milioni di metri cubi pari a 419 litri per abitante al giorno), l’Italia è nel complesso un Paese a stress idrico medio-alto secondo l’OMS, poiché utilizza il 30-35% delle sue risorse idriche rinnovabili, con un incremento del 6% ogni 10 anni.

Una tendenza che, unita a urbanizzazione, inquinamento ed effetti dei cambiamenti climatici, come le frequenti e persistenti siccità, mette a dura prova l’approvvigionamento idrico della Penisola. Secondo i dati diffusi dallo GIEC (Gruppo Intergovernativo degli Esperti sul Cambiamento Climatico), all’aumento di un grado della temperatura terrestre corrisponde una riduzione del 20% della disponibilità delle risorse idriche.