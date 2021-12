Legambiente premia le eccellenze italiane del  2021

Premiate da Legambiente le migliori innovazioni che fanno bene all’ambiente in 6 categorie, 5 le menzioni, 6 i Premi speciali assegnati dal partner Groupama, riconoscimenti anche a 2 realtà milanesi. Vincitrice nella categoria Agricoltura e Filiere Agro-alimentari è Regrowth s.r.l.s. di Teramo con L.E.A.F. progetto sull’applicazione di sistemi modulari che registrano i dati del benessere animale negli allevamenti estensivi: grazie a un tag elettronico per le specie ruminanti e all’uso di sensori posizionati in punti chiave sul campo o in stalla, l’innovazione crea un profilo individuale delle attività giornaliere svolte da ciascun animale, adattandosi alle esigenze dei piccoli allevatori e consentendo di accedere a tecnologie che implementano i principi agroecologici. Prima classificata nella categoria Mobilità Sostenibile è Esco srl di Palermo che propone un servizio a basso impatto ambientale per gli spostamenti in città permettendo agli utenti, attraverso un gateway unificato, di ridurre tempi e costi e organizzare i viaggi in modo semplice ed efficace, combinando le diverse modalità di trasporto disponibili e premiando la micromobilità.

Il primo posto della categoria Digital Green, è andato ad Aura system srl di Milano con il progetto di “Foresta modulare” che prevede la realizzazione di pareti verdi “respiranti”, in grado di rimuovere inquinanti pericolosi per la salute caratteristici degli ambienti chiusi e di apportare vantaggi al benessere psico-fisico degli occupanti, impiegando un sistema a bassissimo consumo energetico; mentre vincitrice nella categoria Economia Circolare è Ohoskin srl di Catania per la creazione di una nuova tipologia di eco-pelle, Ohoskin, ricavato dai sottoprodotti industriali di arance e cactus dell’industria cosmetica e agroalimentare che permette di riciclare sottoprodotti di altre filiere senza generare scarti.

Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria Ecodesign è Tipì di Arletti Riccardo di Carpi con la progettazione di Tipì (Ri-connettiti con la natura), struttura mobile dalle caratteristiche ibride fra una tenda e un piccolo rifugio di montagna, realizzata in legno e tessuto riciclato; infine vincitrice della categoria Transizione Energetica è Zero3 srl (Faenza, RA) con il progetto Gas Stabilizer, macchinario in grado di recuperare il biogas prodotto dai rifiuti smaltiti in discarica e ridurre i quantitativi di GHG e gli odori sgradevoli emessi nell’atmosfera

Fra le menzioni speciali per la categoria Agricoltura e filiere agroalimentari, si è fatta notare Soulfood Forestfarms Hub Italia Impresa Sociale Srl di Milano per il progetto di agroforestazione rigenerativa che pone al centro l’agricoltura sintropica e la partecipazione della comunità con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere Corvetto di Milano e il recupero di aree degradate; mentre per la categoria Mobilità Sostenibile, la menzione è andata a Bringme Srl Società Benefit di Torino con il progetto Jojob Real Time Carpooling, piattaforma che consente ai pendolari di organizzare il carpooling quotidiano, risolvendo il sovrautilizzo delle auto private, dotata anche di un’app con cui individuare i compagni di viaggio e quantificare i risparmi in termini di CO2.

Nella categoria Digital Green, menzione a Manini Prefabbricati SpA di Assisi con il progetto Manini Connect, tecnologia per il monitoraggio delle strutture prefabbricate, in grado di rilevare anomalie statiche e dinamiche senza la necessità di rilevamenti sul posto, finalizzata alla funzionalità e alla durata degli edifici; nella stessa categoria segue Ecodesign, a Campo S.c.a di Isola del Piano per la progettazione di Canù, la prima cannuccia di pasta biologica in versione gluten free, in grado di ridurre la quantità di plastica scaricata nelle acque in quanto completamente biodegradabile e potenziale cibo per pesci se gettata in mare. Per la Transizione Energetica, menzione a Digitarch Farm srl di Roma con il progetto Puro Sole per la creazione di un sistema di tostatura rapida dei chicchi dei caffè tramite l’irraggiamento a luce solare che consente una migliore conservazione delle loro proprietà naturali.