Legambiente presenta il Report “Città Italia: i cambiamenti che guidano la ripartenza”

Le città sono essenziali per la ripartenza del paese, come cambiarle alla luce del PNRR? E i sindaci come si stanno muovendo verso un futuro più sostenibile? Lotta alla crisi climatica, mobilità sostenibile, agroecologia, aree protette, sviluppo della banda ultralarga, finanza etica sono i temi al centro dell’interesse dei sindaci e delle città che per prime sperimenteranno i cambiamenti.

Questi i temi che verranno affrontati nella 28° edizione di Ecosistema Urbano, il Rapporto annuale di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei comuni capoluogo, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, l’8 novembre alle 9.45 in diretta sul sito lanuovaecologia.it, sul canale YouTube e sulla pagina Linkedin di Legambiente e sul sito ilsole24ore.com.

Nel corso dell’evento dal titolo “Città Italia: i cambiamenti che guidano la ripartenza ” si discuterà delle potenzialità del PNRR per la transizione ecologica nei centri urbani e di come i sindaci si stanno muovendo per raccogliere tutte le opportunità.

Il convegno all’apertura vedrà l’intervento del Prof. Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, seguito dagli interventi del Vicepresidente Anci e Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del sindaco di Trento Franco Ianeselli e del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi.