Legambiente presenta le Best Practices 2021, a Napoli vince la Rigenerazione

La gran mole di dati statistici e informazioni raccolte ogni anno con Ecosistema Urbano, rapporto annuale di Legambiente 2021 sulle performance ambientali delle città, offre l’occasione per segnalare alcune ‘buone pratiche’ avviate in alcuni centri urbani del nostro Paese e nel “Cantiere Partecipato” di Forcella vince la rigenerazione.

Le attività sono legate a 2 progetti di riqualificazione urbana: “FA.RE Comunità – Famiglie responsabili per una comunità educante a Forcella” e “RigenerArte”, sostenuti dalla Fondazione Banco Napoli. Tra le associazioni che fanno parte della “rete”, c’è il Circolo Parco Letterario Vesuvio di Napoli, insieme all’associazione Annalisa Durante, FIAB Napoli Cicloverdi, Samb&Diop, Manallart APS, I Teatrini, Cooperativa sociale Meti.

La co-progettazione e la partecipazione dei cittadini, garantisce una maggiore adesione alle iniziative proposte per garantire una migliore qualità della vita agli abitanti del territorio. Tra le linee di intervento: Urbanismo tattico (interventi di arredo urbano, riqualificazione del verde pubblico e installazioni artistiche temporanee); Turismo sostenibile (visite guidate per scuole, residenti e turisti tese alla conoscenza del quartiere); Raccolta differenziata. E grazie alla sinergia fra cittadini, Assessorato all’ambiente del Comune e la municipalizzata per la raccolta dei rifiuti (ASIA) a Forcella, dove non è attiva la raccolta differenziata, è partito un servizio di raccolta ingombranti e olii alimentari, cui seguirà la raccolta di carta, plastica e vetro, con la sistemazione di raccoglitori in punti individuati dalla stessa comunità. facebook.com/ParcoLetterarioVesuvio facebook.com/farecomunita.forcella