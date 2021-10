Legambiente presenta l’Osservatorio sugli stili di Mobilità per città più moderne e vivibili

Nasce l’Osservatorio sugli Stili di Mobilità, realizzato da Legambiente nell’ambito della Clean Cities Campaign, campagna europea sostenuta da un cartello di associazioni dell’Unione, i cui obbiettivi sono il miglioramento radicale della qualità dell’aria attraverso stili di mobilità più sostenibile, la redistribuzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e la conversione dei trasporti all’elettrico.

L’Osservatorio, a partire da un’indagine condotta da Ipsos, co-promotore dell’iniziativa, si propone di iniziare a monitorare annualmente comportamenti e propensioni della mobilità degli italiani, con attenzione particolare alle principali città del Paese.

La presentazione ufficiale, patrocinata da ANCI, si terrà giovedì 21 ottobre a Roma, presso il Centro Convegni Carte Geografiche, in via Napoli 36 a partire dalle ore 11.00. All’evento, accanto a Legambiente ed Ipsos, ci saranno Link ed UnipolSai come partner ufficiali.

>>Programma

Dunque, quanti e quali mezzi e servizi di mobilità usiamo? Siamo stanziali o multimobili e multimodali? Stiamo usando di nuovo i mezzi pubblici? Quanto incidono la svolta green, la sharing mobility, l’elettrico? E le politiche, gli incentivi e i cambiamenti nelle nostre città?

Le risposte a queste domande ed altro ancora il prossimo 21 ottobre.

Fonte: Legambiente