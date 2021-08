LepidaID, l’app che semplifica l’uso di SPID

L’ app di Lepida già scaricata da oltre 200mila persone, si pone l’obiettivo di semplificare l’interazione con l’utente grazie a un’usabilità elementare e servire le oltre 830mila identità digitali rilasciate da Lepida che raggiunge ormai il posto di terzo identity provider italiano per numero di attivazioni. Tramite l’app gli utenti possono generare velocemente dei codici OTP, acronimo per One Time Password, illimitati da usare al posto degli SMS che, al contrario, hanno il limite di 4 al quadrimestre per un totale di 12 accessi all’anno.

Il passaggio al codice OTP abbatte i costi per il provider e semplifica l’uso dell’applicazione da parte degli utenti anche perché è stato affiancata un’ulteriore procedura di accesso, utilizzando lo SPID, tramite personal computer o tablet. Infatti, scegliendo l’autenticazione tramite Lepida, l’utente può inquadrare un apposito QR Code e autorizzare l’accesso evitando anche l’inserimento del codice OTP: questa modalità, simile a quella adottata da Poste Italiane, è valida esclusivamente per gli accessi su siti che non vengono aperti dallo smartphone in quanto è necessario l’uso della fotocamera per poter effettuare il processo di autenticazione.

La procedura tramite QR Code è stata usata, negli ultimi 7 giorni, per oltre 56 mila accessi pari al 8,5% del totale. L’applicazione mobile funziona anche in assenza di copertura cellulare e quindi anche quando l’SMS non è ricevibile, riuscendo a rispondere alle problematiche espresse da alcune utenze che operano con connettività Internet, ma in aree ove per motivi orografici o ambientali non è presente la copertura cellulare. Si ricorda che dal1° settembre 2021 l’utilizzo degli SMS per l’invio del codice (OTP – one time password) sarà limitato a 4 accessi a quadrimestre, restano senza limiti gli accessi con l’App.